В Еврокомиссии прокомментировали возможность введения запрета на импорт нефти из России

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Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал о подготовке шестого пакета санкций в отношении России.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — заявил он в интервью газете Times.

Домбровскис отметил, что подробности нового санкционного пакета ещё не согласованы.

По его словам, рестрикции могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт выше установленного предела.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

Зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова допустила, что эмбарго на импорт российского газа может привести к серьёзному энергетическому кризису в ряде стран Евросоюза.

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