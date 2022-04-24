В ЕК поделились опасениями о последствиях эмбарго на поставки российского газа для ЕС

Эмбарго на импорт российского газа может привести к серьёзному энергетическому кризису в ряде стран Евросоюза, заявила зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Она напомнила, что в ЕС сейчас ведётся работа над шестым пакетом антироссийских санкций. По мнению Юровой, прежде чем вводить новые рестрикции, необходимо проверить готовность стран Евросоюза пойти на эти меры.

«Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьёзный энергетический кризис в ряде стран», — цитирует её РИА Новости.

Юрова призвала Европу как можно скорее прекратить зависимость от российских энергоносителей.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

Как ранее сообщила фон дер Ляйен, в шестом пакете санкций ЕС против России рассматриваются меры в отношении банковского сектора и энергетической сферы.