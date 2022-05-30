Вице-канцлер ФРГ Хабек усомнился, что Венгрия привержена «европейской солидарности»

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Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек считает, что Венгрия не желает сохранить «европейскую солидарность и трансатлантическое партнёрство».
Вице-канцлер ФРГ Хабек усомнился, что Венгрия привержена «европейской солидарности»
  • AP

Такое мнение он выразил в интервью CNN.

«С Венгрией идут интенсивные дискуссии», — сказал политик.

По словам Хабека, вопрос в том, хочет ли премьер Венгрии Виктор Орбан и сама страна «сохранить европейскую солидарность и трансатлантическое партнёрство».

«Сейчас непохоже, что это так», — отметил он.

Как рассказал сам Виктор Орбан, в Европейском союзе пока нет никаких решений о нефтяном эмбарго в отношении России. Он призвал ЕС поменять подход — «сначала решения, потом санкции», так как речь идёт об энергетике, «это рискованно».

24 мая Financial Times сообщила, что венгерский премьер-министр счёл контрпродуктивным дальнейшее обсуждение в Евросоюзе нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по вопросам альтернативы.

Орбан также отметил, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

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