Премьер Венгрии Орбан заявил о злоупотреблении Брюсселем властью в ЕС

Брюссель злоупотребляет своей властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов. Брюссель злоупотребляет своей властью и хочет принудить нас к тому, что нам чуждо», — приводит РИА Новости его слова.

Орбан подчеркнул, что культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

Ранее Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.