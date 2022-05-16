Премьер Венгрии Орбан заявил о злоупотреблении Брюсселем властью в ЕС

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Брюссель злоупотребляет своей властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Премьер Венгрии Орбан заявил о злоупотреблении Брюсселем властью в ЕС
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

«Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов. Брюссель злоупотребляет своей властью и хочет принудить нас к тому, что нам чуждо», — приводит РИА Новости его слова.

Орбан подчеркнул, что культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

Ранее Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

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