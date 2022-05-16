Орбан назвал «эффективными только на бумаге» антироссийские санкции Запада
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По его словам, европейские политики уверены, что введение санкций может «поставить Россию на колени».
«Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной», — приводит РИА Новости слова Орбана.
Венгерский премьер добавил, что видел примеры провала тех, кто вводил блокаду.
Ранее Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.