Орбан назвал «эффективными только на бумаге» антироссийские санкции Запада

Санкции стран Запада против России эффективны только на бумаге. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, европейские политики уверены, что введение санкций может «поставить Россию на колени».

«Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной», — приводит РИА Новости слова Орбана.

Венгерский премьер добавил, что видел примеры провала тех, кто вводил блокаду.

Ранее Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.