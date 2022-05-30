Премьер Венгрии: компромисс по поводу шестого пакета санкций ЕС против России не достигнут

В Европейском союзе пока нет никаких решений о нефтяном эмбарго в отношении России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе.

«На настоящее время компромисс не достигнут… Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии», — сказал Орбан, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях.

«Теперь речь идёт об энергетике, это рискованно, серьёзно. Нам надо поменять наш подход — сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет», — сказал политик.

По словам венгерского премьера, предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами — членами Евросоюза.

«Ответственность за отсутствие соглашения несёт Еврокомиссия», — заключил Орбан.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.