Премьер Венгрии: компромисс по поводу шестого пакета санкций ЕС против России не достигнут
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«На настоящее время компромисс не достигнут… Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии», — сказал Орбан, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях.
«Теперь речь идёт об энергетике, это рискованно, серьёзно. Нам надо поменять наш подход — сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет», — сказал политик.
По словам венгерского премьера, предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами — членами Евросоюза.
«Ответственность за отсутствие соглашения несёт Еврокомиссия», — заключил Орбан.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.