Bloomberg: Еврокомиссия предложила отсрочить запрет на поставки российской нефти

Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу («Дружба». — RT), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что направленное властям стран — членов ЕС предложение предоставит Венгрии возможность найти техническое решение, которое удовлетворило бы потребности страны в энергетике.

В МИД Венгрии ранее заявили, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.

Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.