Bloomberg: Еврокомиссия предложила отсрочить запрет на поставки российской нефти

Короткая ссылка
Еврокомиссия предложила властям стран — членов ЕС отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«ЕС предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу («Дружба». — RT), чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что направленное властям стран — членов ЕС предложение предоставит Венгрии возможность найти техническое решение, которое удовлетворило бы потребности страны в энергетике.

В МИД Венгрии ранее заявили, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций относительно поставок нефти и газа.

Министр иностранных дел Петер Сийярто отметил, что отказ Венгрии от антироссийских санкций в отношении нефти и газа продиктован интересами по защите энергетической безопасности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить