«Последствия будут катастрофическими»: зачем Украина пригрозила Венгрии перекрыть нефтепровод «Дружба»

Украина договорилась об импорте газа из Венгрии до конца марта 2023 года. В то же время Киев угрожает перекрыть нитку трубопровода «Дружба», по которой Будапешт получает российскую нефть. Как заявили в украинском Минэнерго, использовать такой «прекрасный рычаг» было бы уместно, поскольку венгерские власти не хотят поддерживать новые санкции ЕС против Москвы. Впрочем, подобные действия могут обернуться значительными потерями для самой Украины, уверены эксперты. Как отмечают аналитики, диверсия на нефтепроводе «Дружба» оставит без нефти не только Венгрию, но и Чехию со Словакией, от которых сам Киев получает горючее. Более того, устранять последствия такого саботажа придётся Евросоюзу, в результате чего доверие ЕС к украинской власти может серьёзно пострадать, уверены специалисты.

Киев и Будапешт договорились продлить соглашение об импорте природного газа из Венгрии на Украину до конца марта 2023-го. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила компания «Оператор ГТС Украины».

«Венгерское направление важно для Украины, в частности, из-за доступа к LNG-терминалу (терминал для приёма сжиженного природного газа. — RT) на острове Крк в Хорватии. Украинские компании смогут воспользоваться возможностями венгерского маршрута в рамках подготовки к новому отопительному сезону», — заявил гендиректор организации Сергей Макогон.

По данным компании, с начала 2022 года на долю Венгрии пришлось 45% всех поставок природного газа на Украину. Более того, по итогам 2021-го соответствующий показатель превысил 85%.

Примечательно, что на этом фоне в Киеве звучат угрозы в адрес Будапешта перекрыть нитку трубопровода «Дружба», по которому в Венгрию транзитом через Украину поступает российская нефть. Как заявила накануне советник главы украинского Минэнерго Елена Зеркаль, на такой шаг стоило бы пойти, поскольку венгерская сторона не хочет отказываться от закупок сырья у Москвы.

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба»… Очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но опять-таки это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает», — заявила Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.

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Напомним, с начала мая Европейский союз пытается согласовать очередной, уже шестой по счёту пакет санкций в отношении России. В частности, страны ЕС обсуждают полный отказ от российской нефти и эмбарго на её импорт, но пока не могут достичь единой позиции по этому вопросу.

Одним из главных противников введения полного запрета на поставки нефти из России выступает правительство Венгрии. Как ранее заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан, ограничения против Москвы в сфере энергетики равносильны «атомной бомбе» для экономики республики.

«Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций, но с самого начала дал понять, что есть красная линия — это энергетика», — цитирует ТАСС Орбана.

По его словам, уже введённые Евросоюзом санкции наносят больший ущерб европейской экономике, чем российской. На этом фоне в дальнейшем Будапешт не будет поддерживать необдуманные рестрикции ЕС, подчеркнул венгерский премьер.

Труба раздора

Позиция Венгрии в отношении шестого пакета санкций раскалывает Евросоюз, считает политолог Андрей Суздальцев. По его словам, ранее многие эксперты были уверены в том, что ЕС всё же удастся продавить Будапешт, однако этого так и не произошло.

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«Текущее положение дел очень раздражает Киев. Ситуация на фронтах становится всё более острой и сложной для Украины, в то время как санкции против России проваливаются и не дают ожидаемого эффекта. Отсюда и жёсткие заявления украинской стороны в адрес европейцев», — объяснил собеседник RT.

Как отметил Суздальцев, в случае возможной диверсии на нефтепроводе «Дружба» без российского энергоресурсов останется не только Венгрия, но и Чехия со Словакией. В результате экономики всех трёх стран понесут значительные убытки, поскольку серьёзно зависят от поставок сырья из России, подчеркнул эксперт.

Впрочем, наиболее ощутимый экономический удар от перекрытия трубопровода почувствует именно Украина, уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, подобные предложения со стороны Киева могут говорить лишь о некомпетентности украинских специалистов и «непонимании энергетических вопросов».

«Дело в том, что собственной нефтепереработки на Украине не осталось. Киев получает топливо Европы, в том числе дизельное, которое идёт на заправку армейской техники. Горючее поставляется из Литвы, Польши, а также Венгрии, Чехии и Словакии. В этом плане желание Киева создать энергетический кризис выглядит опрометчивым, потому что первой от поставок горючего будет отключена сама Украина», — объяснил Юшков.

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Отметим, что Украина уже столкнулась с острой нехваткой топлива после того, как Россия и Белоруссия перестали поставлять нефтепродукты в страну. Раньше Киев практически полностью закупал горючее у Москвы и Минска, но теперь вынужден договариваться о поставках из ЕС. Тем не менее стоимость бензина на украинских заправках продолжает расти и зачастую почти вдвое превышает предельно допустимые уровни.

Таким образом, перекрытие нефтепровода «Дружба» рискует лишь усугубить ситуацию на энергетическом рынке страны, уверен Игорь Юшков. Более того, по его мнению, Венгрия в качестве ответного шага может приостановить поставки природного газа Киеву. Другие страны ЕС, в свою очередь, могут начать пересматривать своё отношение к происходящему на Украине, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Доверие к нынешней украинской власти будет очень серьёзно подорвано. С этим актом саботажа придётся разбираться непосредственно Евросоюзу, и последствия для Украины будут катастрофическими, вплоть до отказа от какой-либо поддержки», — предположил Вавилов.

На этом фоне опрошенные RT эксперты не ожидают реальных действий в отношении нефтепровода со стороны Киева. Как полагает политолог Александр Асафов, в обозримой перспективе поставки нефти по трубопроводу в Венгрию продолжатся, а Будапешт будет и дальше выступать против антироссийских санкций.

«Не думаю, что Украина на самом деле сможет совершить крупные диверсии на трубопроводе. Это скорее угрозы, которые Киев позволяет себе, находясь в позиции жертвы. Венгрия вряд ли поменяет своё мнение, хотя решение политиков республики создаёт проблемы для ЕС и США, которые всеми силам старались ввести новые санкции. Россия же не будет отвечать Украине как-то иначе, кроме как дальнейшим ходом специальной военной операции», — заключил Асафов.