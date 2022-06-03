«Нужны внешнеполитические успехи»: почему Байден заявил о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО
- Президент Финляндии Саули Ниинистё, глава Белого дома Джо Байден, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон
- AP
- © Andrew Harnik
Президент США Джо Байден заявил о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте Белого дома по итогам встречи Байдена и американского вице-президента Камалы Харрис с генсекретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
«Они также приветствовали заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, а президент Байден выразил решительную поддержку усилиям генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления (этих стран в НАТО. — RT), учитывающему опасения всех союзников в области безопасности», — говорится в документе.
Во время встречи стороны обсудили и возможные последствия ситуации вокруг Украины для трансатлантической безопасности, а также важность укрепления «сдерживающих и оборонных средств НАТО».
В свою очередь, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что сложно прогнозировать сроки вступления страны в Североатлантический альянс, поскольку некоторые государства НАТО, включая Турцию, высказали сомнения относительно возможности вхождения Финляндии и Швеции в блок.
Между тем Йенс Столтенберг во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном 1 июня заявил о своей уверенности относительно разрешения спорных вопросов, касающихся принятия Финляндии и Швеции в НАТО.
«Мы должны учитывать интересы безопасности всех союзников. И я уверен, что мы найдём единый путь вперёд. С этой целью я нахожусь в тесном контакте с президентом Турции (Реджепом Тайипом — RT.) Эрдоганом, а также с лидерами Финляндии и Швеции. И в ближайшее время я созову в Брюсселе встречу высокопоставленных должностных лиц из всех трёх стран», — заявил Столтенберг.
По его словам, решение Хельсинки и Стокгольма подать заявки на вступление в Североатлантический альянс является историческим. По мнению генсека НАТО, присоединение Финляндии и Швеции к блоку укрепит Североатлантический союз.
- Штаб-квартира НАТО
- AP
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В свою очередь, Энтони Блинкен также выразил уверенность, что Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по вопросам вступления в НАТО и быстро войти в состав альянса.
Североатлантические устремления
Напомним, после того как 18 мая Хельсинки и Стокгольм одновременно подали заявки на вступление в НАТО, Анкара объявила, что выступает против присоединения Финляндии и Швеции к блоку. Как пояснил Эрдоган, страна не изменит своего решения, пока Хельсинки и Стокгольм не начнут поддерживать антитеррористические действия Турции и не отменят оружейное эмбарго в отношении Анкары. Стоит отметить, что турецкие власти не раз заявляли, что Финляндия и Швеция не станут членами блока, не отказавшись от поддержки курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.
Против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО выступил и президент Хорватии Зоран Миланович. Он подчеркнул, что позиция Загреба не изменится, пока не будет решён вопрос, касающийся реформ избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ), которые позволили ли бы хорватскому народу, проживающему в БиГ, избирать своих национальных представителей в систему госуправления на всеобщих выборах.
О своей позиции относительно планов Финляндии и Швеции стать частью НАТО высказалась и Россия. Как отметил в интервью газете «Аргументы и Факты» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Москва воспримет «в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать».
Напомним, 24 мая Финляндия заключила с НАТО техническое соглашение по укреплению обороноспособности страны. Об этом сообщила пресс-служба финского Минобороны.
«После объявления Финляндией готовности вступить в НАТО и учитывая её стремление к членству в Североатлантическом альянсе расширение возможностей по части получения военной помощи будет оставаться ключевым приоритетом», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского военного ведомства.
«Новый этап сдерживания России»
По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Байден хочет скорейшего включения Финляндии и Швеции в состав НАТО, чтобы представить это как свою геополитическую победу и тем самым поднять свой рейтинг.
«Президент США надеется, что это укрепит его политические позиции, заметно пошатнувшиеся после бегства американской армии из Афганистана и на фоне усугубившегося экономического кризиса в Соединённых Штатах. Байдену сейчас очень нужны хоть какие-то внешнеполитические успехи: в частности, демонстрация того, что Вашингтон может консолидировать Запад на антироссийской основе, интегрировать новых членов в альянс», — сказал Блохин в комментарии RT.
Кроме того, помимо достижения личных целей Байден стремится усилить напряжённость у российских границ за счёт принятия Финляндии в НАТО, уверен Блохин.
«Вашингтон готовится к новому этапу сдерживания России, противостоянию с РФ в Арктике. И как раз вхождение Финляндии и Швеции в блок обусловлено именно этим», — считает аналитик.
«Арктика — сокровищница природных ресурсов, этот регион имеет важное стратегическое значение. Напомню, что раньше те же Хельсинки служили площадкой, обеспечивающей переговорный процесс между Россией и Западом по вопросам освоения Арктики, а теперь Финляндия стремится в НАТО», — напомнил Блохин.
При этом он подчеркнул, что для России главным вопросом остаётся размещение военной инфраструктуры на территории Финляндии и Швеции, поскольку реакция Москвы будет зависеть именно от этого.
- Военные Финляндии
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- © Sean Gallup
«Если там будет инфраструктура, способная нанести РФ значительный ущерб, то и ответ России будет соответствовать этой угрозе. Но РФ в любом случае будет отслеживать ситуацию и держать руку на пульсе», — заявил эксперт.
Блохин также полагает, что Вашингтон и генсек НАТО выступят модераторами переговорного процесса между Финляндией, Швецией и Турцией.
«Все сложности, связанные с позицией Анкары, так или иначе всё равно решатся при содействии США как заинтересованной стороны и Столтенберга. Вашингтон и натовское руководство смогут протолкнуть Финляндию и Швецию в НАТО. Вопрос лишь в том, как скоро это может случиться», — сказал аналитик.
В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что слова Байдена о поддержке быстрого вступления этих двух стран в блок призваны продемонстрировать неизбежность такого сценария.
«Таким образом глава Белого дома в очередной раз показывает, что те российские предложения по гарантиям безопасности, которые были сделаны в конце прошлого года, не будут реализованы — НАТО намерено продвигаться дальше на восток. Кроме того, Вашингтон всеми силами пытается продемонстрировать, что в целом российские озабоченности и опасения по поводу расширения блока не имеют никакого значения для США», — заявил эксперт в беседе с RT.
Однако, по мнению Асафова, вступление Финляндии и Швеции в НАТО может произойти не так быстро, как этого хотелось бы главе Белого дома.
«Турция и Хорватия ещё долго могут не соглашаться на включение этих стран в блок. Особенно ожидаемо такое поведение от Анкары, поскольку перед президентскими выборами антитеррористическая тематика для Эрдогана является принципиальной во внутренней политике. Президент Турции может изменить свои требования в адрес Хельсинки и Стокгольма, но только после успешного для себя прохождения избирательного процесса. А на всё это уйдёт больше года», — заключил аналитик.
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