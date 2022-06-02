Глава МИД Финляндии заявил, что сложно делать прогнозы по срокам вступления страны в НАТО

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Corriere della Sera заявил, что сложно делать прогнозы по срокам вступления страны в Североатлантический альянс.
Глава МИД Финляндии заявил, что сложно делать прогнозы по срокам вступления страны в НАТО
  • AP

По его словам, некоторые страны НАТО, включая Турцию, высказали определённые сомнения касательно возможности вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Он добавил, что Финляндия и Швеция пытаются их убедить в преимуществах приёма стран в альянс.

«Я думал, что мы могли бы стать членами альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы», — сказал Хаависто. 

Министр выразил надежду, что Финляндию пригласят на саммит НАТО в Мадриде.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по вопросам вступления в НАТО и быстро войти в состав альянса. 

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