Глава МИД Финляндии заявил, что сложно делать прогнозы по срокам вступления страны в НАТО
- AP
По его словам, некоторые страны НАТО, включая Турцию, высказали определённые сомнения касательно возможности вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Он добавил, что Финляндия и Швеция пытаются их убедить в преимуществах приёма стран в альянс.
«Я думал, что мы могли бы стать членами альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы», — сказал Хаависто.
Министр выразил надежду, что Финляндию пригласят на саммит НАТО в Мадриде.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по вопросам вступления в НАТО и быстро войти в состав альянса.