Госсекретарь США: Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по НАТО
- AP
«В НАТО имеется широкий и прочный консенсус относительно быстрого приёма Швеции и Финляндии в альянс. Я сохраняю большую уверенность, что это произойдёт, мы продвинемся вперёд», — приводит ТАСС его слова в ходе переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
Блинкен добавил, что Хельсинки и Стокгольм при поддержке НАТО решают вопросы в сфере безопасности, поставленные Анкарой.
Ранее Столтенберг заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения альянса.