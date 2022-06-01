Госсекретарь США: Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по НАТО

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Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по вопросам вступления в НАТО и быстро войти в состав альянса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США: Финляндия и Швеция смогут урегулировать противоречия с Турцией по НАТО
  • AP

«В НАТО имеется широкий и прочный консенсус относительно быстрого приёма Швеции и Финляндии в альянс. Я сохраняю большую уверенность, что это произойдёт, мы продвинемся вперёд», — приводит ТАСС его слова в ходе переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен добавил, что Хельсинки и Стокгольм при поддержке НАТО решают вопросы в сфере безопасности, поставленные Анкарой.

Ранее Столтенберг заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения альянса.

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