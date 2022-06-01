Генсек НАТО заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения альянса.

«Я созову встречу с участием высокопоставленных представителей этих трёх стран в Брюсселе в ближайшие дни», — сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, пока он является президентом Турции, Анкара не одобрит вступления в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Также он заявил, что террористические организации поддерживают не только Финляндия и Швеция, но и ФРГ, Франция и Нидерланды.