Генсек НАТО заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения альянса.
Генсек НАТО заявил о планах созвать встречу с участием Турции, Швеции и Финляндии
  • AP

«Я созову встречу с участием высокопоставленных представителей этих трёх стран в Брюсселе в ближайшие дни», — сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, пока он является президентом Турции, Анкара не одобрит вступления в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Также он заявил, что террористические организации поддерживают не только Финляндия и Швеция, но и ФРГ, Франция и Нидерланды.

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