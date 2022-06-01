Эрдоган обвинил ФРГ, Францию и Нидерланды в поддержке террористических организаций

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что террористические организации поддерживают не только Финляндия и Швеция, но и ФРГ, Франция и Нидерланды.

В ходе выступления в парламенте турецкий президент, комментируя возможность вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, заявил, что НАТО является «организацией безопасности, а не поддержки террористических организаций».

«Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган добавил, что Анкаре пока что не предоставили ни одного конкретного документа, который бы гарантировал урегулирование обеспокоенностей Турции.

«Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах», — сказал он.

Ранее Эрдоган обвинил США в продолжении поставок оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.

До этого Эрдоган заявил, что, пока он является президентом Турции, Анкара не одобрит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм.