Эрдоган обвинил США в поставках оружия террористам в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в продолжении поставок оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.

«К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим террористическим организациям серьёзное оружие, инструменты, снаряжение и боеприпасы и продолжают это делать до сих пор», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.

По его словам, турецкая сторона нейтрализовала 100 террористов.

«Мы искореним терроризм», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает в ближайшее время завершить создание коридора безопасности вдоль сирийской границы длиной 30 км.