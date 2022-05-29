Эрдоган обвинил США в поставках оружия террористам в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в продолжении поставок оружия организациям в Сирии, которые Анкара считает террористическими.
Эрдоган обвинил США в поставках оружия террористам в Сирии
  • AP

«К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим террористическим организациям серьёзное оружие, инструменты, снаряжение и боеприпасы и продолжают это делать до сих пор», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.

По его словам, турецкая сторона нейтрализовала 100 террористов.

«Мы искореним терроризм», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает в ближайшее время завершить создание коридора безопасности вдоль сирийской границы длиной 30 км.

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