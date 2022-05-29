Эрдоган обвинил США в поставках оружия террористам в Сирии
- AP
«К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим террористическим организациям серьёзное оружие, инструменты, снаряжение и боеприпасы и продолжают это делать до сих пор», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.
По его словам, турецкая сторона нейтрализовала 100 террористов.
«Мы искореним терроризм», — добавил он.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает в ближайшее время завершить создание коридора безопасности вдоль сирийской границы длиной 30 км.