Эрдоган рассказал о создании коридора безопасности вдоль сирийской границы длиной 30 км

Турция рассчитывает в ближайшее время завершить создание коридора безопасности вдоль сирийской границы длиной 30 км. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы надеемся, что в самое ближайшее время завершим создание 30-км коридора безопасности, который поэтапно создаём вдоль нашей сирийской границы», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала ТРТ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал ситуацию в Сирии.

По его словам, в этой стране в основном остаются задачи обеспечения стабильности и безопасности.

В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.