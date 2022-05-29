Эрдоган рассказал о создании коридора безопасности вдоль сирийской границы длиной 30 км
- AP
«Мы надеемся, что в самое ближайшее время завершим создание 30-км коридора безопасности, который поэтапно создаём вдоль нашей сирийской границы», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала ТРТ.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал ситуацию в Сирии.
По его словам, в этой стране в основном остаются задачи обеспечения стабильности и безопасности.
В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.