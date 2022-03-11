Генсек ООН Гутерреш призвал достичь урегулирования в Сирии

Мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии, говорится в заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Мы должны продемонстрировать готовность и решимость двигаться дальше риторики о приверженности миру и сделать всё необходимое для достижения переговорного политического решения в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2254», — цитирует ТАСС заявление.

По словам Гутерреша, это является путём к решению, которое соответствует чаяниям народа Сирии, а также сохраняет суверенитет, территориальную целостность и независимость САР.

Он призвал обеспечить гуманитарный доступ на всей территории страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Украины и в Сирии.