Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине и в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Украины и в Сирии.

«Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, включая сирийское урегулирование, ситуацию на Украине», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также стороны уделили внимание восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.