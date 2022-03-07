Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине и в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Украины и в Сирии.

«Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, включая сирийское урегулирование, ситуацию на Украине», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также стороны уделили внимание восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.

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