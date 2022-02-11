Постпред в Вене Ульянов поприветствовал продолжение переговоров по восстановлению СВПД

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Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помогают продвигаться вперёд.
Постпред в Вене Ульянов поприветствовал продолжение переговоров по восстановлению СВПД
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«Мы определённо продвигаемся вперёд на венских переговорах по восстановлению СВПД», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Он также назвал полезной встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.

Ранее Ульянов заявил, что восстановление отменённых исключений из санкций по ядерной программе Ирана может замедлить её.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону восстановление ядерной сделки.

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