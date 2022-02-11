Постпред в Вене Ульянов поприветствовал продолжение переговоров по восстановлению СВПД
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«Мы определённо продвигаемся вперёд на венских переговорах по восстановлению СВПД», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Он также назвал полезной встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.
Ещё одна весьма полезная встреча со Спецпосланником #США по Ирану Робертом Малли. Мы определенно продвигаемся вперёд на венских переговорах по восстановлению #СВПД. pic.twitter.com/gnJ0yX0KOj— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 11, 2022
Ранее Ульянов заявил, что восстановление отменённых исключений из санкций по ядерной программе Ирана может замедлить её.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону восстановление ядерной сделки.