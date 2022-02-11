Постпред в Вене Ульянов поприветствовал продолжение переговоров по восстановлению СВПД

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помогают продвигаться вперёд.

«Мы определённо продвигаемся вперёд на венских переговорах по восстановлению СВПД», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Он также назвал полезной встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.

Ещё одна весьма полезная встреча со Спецпосланником #США по Ирану Робертом Малли. Мы определенно продвигаемся вперёд на венских переговорах по восстановлению #СВПД. pic.twitter.com/gnJ0yX0KOj — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 11, 2022

Ранее Ульянов заявил, что восстановление отменённых исключений из санкций по ядерной программе Ирана может замедлить её.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону восстановление ядерной сделки.