Ульянов: восстановление исключений из санкций для Ирана может замедлить ядерную программу

Короткая ссылка
Восстановление ранее отменённых исключений из санкций по ядерной программе Ирана может замедлить ядерную программу государства, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов: восстановление исключений из санкций для Ирана может замедлить ядерную программу
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

«Чёткие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остаётся ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы», — написал он в своём Twitter.

Постпред предположил, что восстановление исключений может замедлить ядерную программу Тегерана.

Официальный представитель Госдепартамента ранее в комментарии РИА Новости сообщил о решении восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в декабре заявил, что страна не намерена превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если участники переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои рестрикции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить