Ульянов: восстановление исключений из санкций для Ирана может замедлить ядерную программу
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«Чёткие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остаётся ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы», — написал он в своём Twitter.
Постпред предположил, что восстановление исключений может замедлить ядерную программу Тегерана.
Официальный представитель Госдепартамента ранее в комментарии РИА Новости сообщил о решении восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана.
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку.
Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в декабре заявил, что страна не намерена превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если участники переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои рестрикции.