Ульянов: восстановление исключений из санкций для Ирана может замедлить ядерную программу

Восстановление ранее отменённых исключений из санкций по ядерной программе Ирана может замедлить ядерную программу государства, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Чёткие положения иранской ядерной сделки совершенно неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остаётся ведущим фактором продвижения иранской ядерной программы», — написал он в своём Twitter.

Постпред предположил, что восстановление исключений может замедлить ядерную программу Тегерана.

Официальный представитель Госдепартамента ранее в комментарии РИА Новости сообщил о решении восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в декабре заявил, что страна не намерена превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если участники переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои рестрикции.