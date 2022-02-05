США сообщили о решении восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана
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При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану.
«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения», — сказал он в комментарии РИА Новости.
К ним собеседник агентства отнёс рост запасов обогащённого урана в Иране.
Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами ранее заявил, что страна не намерена превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если участники переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои рестрикции.