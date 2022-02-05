США сообщили о решении восстановить исключения из санкций по ядерной программе Ирана

США восстановят отменённые ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, заявил официальный представитель Госдепартамента.

При этом дипломат подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану.

«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу нераспространения», — сказал он в комментарии РИА Новости.

К ним собеседник агентства отнёс рост запасов обогащённого урана в Иране.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами ранее заявил, что страна не намерена превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если участники переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои рестрикции.