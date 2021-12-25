Власти Ирана заверили, что не превысят уровень обогащения урана в 60%

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Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил что страна не намерена превышать уровень обогащения урана в 60%, даже если участники переговоров в Вене не придут к соглашению, а США не отменят свои рестрикции.
Власти Ирана заверили, что не превысят уровень обогащения урана в 60%
  • Reuters

«Нет», — приводит РИА Новости ответ Эслами на вопрос о том, превысит ли Иран уровень обогащения урана в 60%.

По его словам, цели Ирана по части обогащения урана заключаются в удовлетворении собственных промышленных и производственных потребностей.

«Вся наша атомная деятельность проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — подчеркнул Эслами.

Ранее в Вашингтоне предположили, что Иран путём «провокационного» форсирования ядерной программы пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене.

Замглавы МИД Ирана Али Багери ранее заявил, что в США одобрили предложения Тегерана о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене санкций.

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