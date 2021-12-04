США обвинили Иран в форсировании ядерной программы

В Вашингтоне полагают, что Иран путём «провокационного» форсирования ядерной программы пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене.

Об этом на брифинге по итогам седьмого раунда переговоров по восстановлению атомной сделки заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

По словам представителя ведомства, в разгар переговоров стало известно о планах Тегерана удвоить мощности для 20% обогащения урана на предприятии в Фордо. Он назвал попытки форсировать ядерную программу провокационными.

«Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащённого урана, создать больше центрифуг и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает», — цитирует чиновника Госдепа США РИА Новости.

Он подчеркнул, что продолжение диалога и надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что Вашингтон не имеет возможности усилить давление на Тегеран.

Замглавы МИД Ирана Али Багери ранее заявил, что в США одобрили предложения Тегерана о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене санкций.

По его словам, Тегеран сохраняет оптимистичный настрой на будущее переговоров.