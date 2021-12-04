США обвинили Иран в форсировании ядерной программы

Короткая ссылка
В Вашингтоне полагают, что Иран путём «провокационного» форсирования ядерной программы пытается улучшить свои позиции на переговорах в Вене.
США обвинили Иран в форсировании ядерной программы
  • Reuters

Об этом на брифинге по итогам седьмого раунда переговоров по восстановлению атомной сделки заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

По словам представителя ведомства, в разгар переговоров стало известно о планах Тегерана удвоить мощности для 20% обогащения урана на предприятии в Фордо. Он назвал попытки форсировать ядерную программу провокационными.

«Я думаю, что они считают, что могут накопить большие запасы обогащённого урана, создать больше центрифуг и таким образом добиться от нас больших уступок и меньше отдать самим. Такая переговорная тактика не сработает», — цитирует чиновника Госдепа США РИА Новости.

Он подчеркнул, что продолжение диалога и надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что Вашингтон не имеет возможности усилить давление на Тегеран.

Замглавы МИД Ирана Али Багери ранее заявил, что в США одобрили предложения Тегерана о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене санкций.

По его словам, Тегеран сохраняет оптимистичный настрой на будущее переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить