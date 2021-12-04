МИД Ирана: США одобрили ряд предложений Тегерана по ядерной сделке

В США одобрили предложения Тегерана о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке и необходимости создания механизма верификации по отмене санкций, заявил замглавы МИД Ирана Али Багери.

Об этом сообщает агентство ISNA.

Багери отметил, что во время предварительной выработки текста в ходе предыдущих этапов американская сторона «приняла эту рамку».

«Главное в том, какие будут предоставлены гарантии и как будет осуществляться верификация», — подчеркнул иранский дипломат.

По его словам, Тегеран сохраняет оптимистичный настрой на будущее переговоров.

Ранее участники переговоров договорились о срочных дальнейших шагах по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий в рамках иранской ядерной сделки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал возвращение Ирана к переговорам по восстановлению СВПД важным шагом.