Российский постпред отметил продвижение в переговорах по иранской ядерной сделке
- AP
«Заседание совместной комиссии по СВПД завершилось. Участники договорились о дальнейших немедленных шагах в ходе седьмого раунда переговоров, который начался довольно успешно», — написал он в Twitter.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возвращение Ирана к переговорам по восстановлению СВПД является важным шагом.
27 ноября в Вене стартовали неформальные консультации в преддверии переговоров по иранской ядерной программе.