Российский постпред отметил продвижение в переговорах по иранской ядерной сделке

Участники переговоров договорились о срочных дальнейших шагах по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в рамках иранской ядерной сделки. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Заседание совместной комиссии по СВПД завершилось. Участники договорились о дальнейших немедленных шагах в ходе седьмого раунда переговоров, который начался довольно успешно», — написал он в Twitter.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возвращение Ирана к переговорам по восстановлению СВПД является важным шагом.

27 ноября в Вене стартовали неформальные консультации в преддверии переговоров по иранской ядерной программе.