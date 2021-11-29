Гутерреш назвал важным шагом возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке
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«Возвращение к переговорам по полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе является важным шагом», — приводит слова Гутерреша ТАСС.
Он призвал всех участников Венского раунда переговоров обеспечить эффективность встречи.
27 ноября в Вене стартовали неформальные консультации в преддверии переговоров по СВПД.
В понедельник, 29 ноября, в Вене началось заседание Совместной комиссии Ирана и «пятёрки» международных посредников.