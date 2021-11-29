Гутерреш назвал важным шагом возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке

Возвращение Ирана к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) является важным шагом. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Возвращение к переговорам по полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе является важным шагом», — приводит слова Гутерреша ТАСС.

Он призвал всех участников Венского раунда переговоров обеспечить эффективность встречи.

27 ноября в Вене стартовали неформальные консультации в преддверии переговоров по СВПД.

В понедельник, 29 ноября, в Вене началось заседание Совместной комиссии Ирана и «пятёрки» международных посредников.