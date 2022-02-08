Лавров и глава МИД Ирана обсудили восстановление ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону восстановление ядерной сделки.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе... Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — отмечается в заявлении.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД.