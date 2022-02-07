В МИД России рассказали о ходе переговоров с Ираном по СВПД

На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят «страховочных» сценариев на случай провала.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Принципиально важно, что участники венского процесса объединены общей целью и сосредоточенно работают на позитивный результат», — цитирует РИА Новости Ермакова.

Он уточнил, что в переговорном процессе есть подвижки, «несмотря на информационные атаки разномастных противников ядерной сделки и волнение в СМИ».

По словам Ермакова, «речи не идёт о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата».

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили ядерную сделку.

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления ядерной сделки в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД.