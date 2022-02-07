В МИД России рассказали о ходе переговоров с Ираном по СВПД

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На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят «страховочных» сценариев на случай провала.
В МИД России рассказали о ходе переговоров с Ираном по СВПД
  • РИА Новости

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Принципиально важно, что участники венского процесса объединены общей целью и сосредоточенно работают на позитивный результат», — цитирует РИА Новости Ермакова.

Он уточнил, что в переговорном процессе есть подвижки, «несмотря на информационные атаки разномастных противников ядерной сделки и волнение в СМИ».

По словам Ермакова, «речи не идёт о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата».

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили ядерную сделку.

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления ядерной сделки в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД. 

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