Лавров и глава МИД Ирана обсудили «ядерную сделку»

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили «ядерную сделку».

«Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договорённостью в области нераспространения», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления «ядерной сделки» в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».

17 января Лавров также провёл телефонный разговор с Хоссейном Амир Абдоллахианом, они обсудили различные аспекты двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.