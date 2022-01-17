Лавров и глава МИД Ирана провели телефонные переговоры
- РИА Новости
«Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки в её изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — сообщил российский МИД.
Также стороны затронули региональную тематику.
Как стало известно ранее, президент Ирана Ибрагим Раиси в четверг, 20 января, выступит в Госдуме.
Также с ним проведёт переговоры президент России Владимир Путин.