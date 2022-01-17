Лавров и глава МИД Ирана провели телефонные переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом, они обсудили различные аспекты двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки в её изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — сообщил российский МИД.

Также стороны затронули региональную тематику.

Как стало известно ранее, президент Ирана Ибрагим Раиси в четверг, 20 января, выступит в Госдуме.

Также с ним проведёт переговоры президент России Владимир Путин.