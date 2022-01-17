Лавров и глава МИД Ирана провели телефонные переговоры

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом, они обсудили различные аспекты двусторонних отношений, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Лавров и глава МИД Ирана провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

«Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте возобновившегося 27 декабря 2021 года в Вене восьмого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки в её изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН», — сообщил российский МИД.

Также стороны затронули региональную тематику.

Как стало известно ранее, президент Ирана Ибрагим Раиси в четверг, 20 января, выступит в Госдуме.

Также с ним проведёт переговоры президент России Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить