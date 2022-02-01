В Госдепе США заявили, что переговоры с Ираном по СВПД находятся «на финальном этапе»

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Переговоры с Ираном по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) находятся на финальном этапе. Об этом заявил в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
В Госдепе США заявили, что переговоры с Ираном по СВПД находятся «на финальном этапе»
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  • © Rainer Puster / EyeEm

«Мы сейчас находимся на финальном отрезке пути. Как мы уже говорили, эти (переговоры. — RT) не могут продолжаться вечно. Это не предсказание, не угроза и не искусственно установленные сроки. Это всего лишь требование, которое мы донесли до Ирана и до всех членов группы «5 + 1», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель Госдепа также отметил, что на возвращение сторон к выполнению условий ядерной сделки осталось несколько недель.

Тегерану необходимо принять политическое решение о готовности вернуться к выполнению её условий, заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили ядерную сделку.

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления ядерной сделки в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД. 

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