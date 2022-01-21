Постпред России Ульянов выступил против искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД

Короткая ссылка
В России разделяют мнение о необходимости как можно скорее завершить диалог по восстановлению ядерной сделки с Ираном, но выступают против искусственных дедлайнов, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России Ульянов выступил против искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД
  • РИА Новости

По его словам, западные коллеги на встрече с участниками СВПД, которая состоялась без участия Ирана, подчеркнули необходимость скорейшего завершения переговоров.

«Россия разделяет это понимание срочности, но выступает против искусственных дедлайнов», — написал Ульянов в Twitter.

Ранее в Госдепе заявили, что прогресс на переговорах по СВПД скромный, и призвали серьёзнее относиться к этому вопросу. 

20 января глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили «ядерную сделку».

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления «ядерной сделки» в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить