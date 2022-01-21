Постпред России Ульянов выступил против искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД

В России разделяют мнение о необходимости как можно скорее завершить диалог по восстановлению ядерной сделки с Ираном, но выступают против искусственных дедлайнов, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, западные коллеги на встрече с участниками СВПД, которая состоялась без участия Ирана, подчеркнули необходимость скорейшего завершения переговоров.

«Россия разделяет это понимание срочности, но выступает против искусственных дедлайнов», — написал Ульянов в Twitter.

Ранее в Госдепе заявили, что прогресс на переговорах по СВПД скромный, и призвали серьёзнее относиться к этому вопросу.

20 января глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили «ядерную сделку».

Отмечается, что «с обеих сторон подтверждён настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления «ядерной сделки» в изначальной конфигурации, без каких-либо «довесков» и изъятий».