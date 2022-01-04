В Госдепе США прокомментировали ход переговоров с Ираном по СВПД
- AFP
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«Был скромный прогресс на прошлой неделе, мы рассчитываем его укрепить на этой», — цитирует РИА Новости Прайса.
Он отметил, что в интересах США «остаётся достичь совместного возвращения к СВПД», что невозможно, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы.
По словам Прайса, Вашингтон считает, что Иран «должен серьёзно рассматривать» переговорный процесс.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД.
27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.