В Госдепе США прокомментировали ход переговоров с Ираном по СВПД

Короткая ссылка
Прогресс на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) скромный, Тегеран должен серьёзнее относиться к этому вопросу. Такое мнение выразил представитель Госдепа США Нед Прайс.
В Госдепе США прокомментировали ход переговоров с Ираном по СВПД
  • AFP
  • © JOE KLAMAR

«Был скромный прогресс на прошлой неделе, мы рассчитываем его укрепить на этой», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он отметил, что в интересах США «остаётся достичь совместного возвращения к СВПД», что невозможно, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы.

По словам Прайса, Вашингтон считает, что Иран «должен серьёзно рассматривать» переговорный процесс.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД.

27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить