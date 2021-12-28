Постпред России Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

РИА Новости

«Сегодня в рамках венских переговоров по СВПД рабочая группа по ядерным вопросам провела полезную встречу. Мы наблюдаем неоспоримый прогресс. Вопрос снятия санкций активно обсуждается на неформальных встречах», — написал он в Twitter. Today in the course of #ViennaTalks on #JCPOA the working group on nuclear issues held a useful meeting. We observe indisputable progress. #Sanctions lifting is being actively discussed in informal settings. pic.twitter.com/GniRLV6CA7 — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 28, 2021 Ульянов также сообщил, что провёл полезную и позитивную встречу с главами делегаций Великобритании, Франции и Германии на переговорах, однако, «к сожалению, некому было сделать фотографию». 27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.