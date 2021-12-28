Постпред России Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Постпред России Ульянов заявил о «неоспоримом прогрессе» на переговорах по СВПД
  • РИА Новости

«Сегодня в рамках венских переговоров по СВПД рабочая группа по ядерным вопросам провела полезную встречу. Мы наблюдаем неоспоримый прогресс. Вопрос снятия санкций активно обсуждается на неформальных встречах», — написал он в Twitter.

Ульянов также сообщил, что провёл полезную и позитивную встречу с главами делегаций Великобритании, Франции и Германии на переговорах, однако, «к сожалению, некому было сделать фотографию».

27 декабря главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.

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