Главы делегаций России и США провели встречу перед восьмым раундом переговоров по Ирану

Главы делегаций России и США провели встречу перед началом восьмого раунда консультаций по восстановлению иранской ядерной сделки.

Об этом в своём Twitter сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Непосредственно перед официальным началом восьмого раунда венских переговоров я встретился со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли», — рассказал он.

Ульянов отметил, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, обсуждаемых на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее сообщалось, что седьмой раунд переговоров по СВПД завершился в Вене 17 декабря.