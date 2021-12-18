В МИД России выразили надежду на скорое возобновление переговоров по СВПД

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В МИД России надеются, что восьмой раунд переговоров по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий возобновится в ближайшее время и завершится достижением договорённостей между сторонами.
В МИД России выразили надежду на скорое возобновление переговоров по СВПД
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Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«Есть общее понимание, что переговорный процесс возобновится в Вене в ближайшее время. Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договорённости в сжатые сроки», — говорится в сообщении.

Седьмой раунд переговоров по СВПД завершился в Вене 17 декабря.

Ранее в Госдепе США назвали сроки возобновления раунда переговоров по СВПД.

Отмечается, что новый раунд переговоров в Вене по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий может начаться до конца 2021 года.

Также министры иностранных дел стран-участниц G7 призвали Иран заключить соглашение по СВПД.

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