В Госдепе США назвали сроки возобновления раунда переговоров по СВПД

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В Госдепартаменте США выразили предположение, что новый раунд переговоров в Вене по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может начаться до конца 2021 года.
В Госдепе США назвали сроки возобновления раунда переговоров по СВПД
  • Reuters

«Сможем ли мы возобновить (переговоры. — RT) до конца года?... Мы готовы продолжать», — ответил представитель американского внешнеполитического ведомства на вопрос ТАСС.

Он добавил, что такого же мнения придерживаются и участники формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по иранской ядерной сделке.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовы полностью снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, если Иран тоже будет соблюдать свои обязательства.

Министры иностранных дел стран — участниц G7 призвали Иран заключить соглашение по СВПД.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что стороны на переговорах в австрийской столице отметили ряд важных общих черт в своих позициях.

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