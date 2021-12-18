В Госдепе США назвали сроки возобновления раунда переговоров по СВПД
- Reuters
«Сможем ли мы возобновить (переговоры. — RT) до конца года?... Мы готовы продолжать», — ответил представитель американского внешнеполитического ведомства на вопрос ТАСС.
Он добавил, что такого же мнения придерживаются и участники формата «пять плюс один» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по иранской ядерной сделке.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовы полностью снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, если Иран тоже будет соблюдать свои обязательства.
Министры иностранных дел стран — участниц G7 призвали Иран заключить соглашение по СВПД.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что стороны на переговорах в австрийской столице отметили ряд важных общих черт в своих позициях.