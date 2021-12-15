Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции против Ирана
- Reuters
«Президент (США Джо. — RT) Байден дал чётко понять: он готов вернуться к соблюдению Штатами (обязательств в рамках СВПД. — RT), если Иран сделает то же самое», — цитирует РИА Новости Томас-Гринфилд.
По её словам, США готовы снять санкции, не соответствующие их обязательствам в рамках СВПД, что «позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки».
Ранее в Госдепе подчеркнули, что в США считают преждевременным оценивать конструктивность позиции Тегерана на переговорах в Вене по СВПД по иранской ядерной программе.
Министры иностранных дел стран — участниц G7 призвали Иран заключить соглашение по СВПД.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что стороны на переговорах в австрийской столице отметили ряд важных общих черт в своих позициях.