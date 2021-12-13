В США прокомментировали ситуацию с ядерной сделкой Ирана
- Reuters
«На наш взгляд, слишком рано оценивать, вернулся ли Иран за стол переговоров в Вену для конструктивной работы», — приводит РИА Новости слова представителя Госдепартамента Джалины Портер.
Ранее министры иностранных дел стран — участниц G7 призвали Иран заключить соглашение по СВПД.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что стороны на переговорах в австрийской столице отметили ряд важных общих черт в своих позициях.