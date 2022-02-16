Замглавы МИД Ирана рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке
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«После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению», — написал Кани в Twitter.
Он подчеркнул, что «в то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано всё».
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.
Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.