Замглавы МИД Ирана рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке

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Стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом написал замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани.
Замглавы МИД Ирана рассказал о ходе переговоров по ядерной сделке
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  • © Michael Gruber

«После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению», — написал Кани в Twitter.

Он подчеркнул, что «в то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано всё».

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что переговоры с Ираном по возвращению к СВПД находятся на финальном этапе.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался против установления искусственных дедлайнов на переговорах по СВПД и поприветствовал продолжение консультаций по его восстановлению.

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