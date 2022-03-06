Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить гуманитарные коридоры в ряде украинских городов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реализовать на Украине гуманитарные коридоры для желающих покинуть Мариуполь, Харьков, Сумы и другие города в зоне военных действий.

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