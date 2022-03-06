Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить гуманитарные коридоры в ряде украинских городов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реализовать на Украине гуманитарные коридоры для желающих покинуть Мариуполь, Харьков, Сумы и другие города в зоне военных действий.
Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить гуманитарные коридоры в ряде украинских городов
  • Gettyimages.ru

«Необходимо установить прекращение огня на Украине, чтобы позволить мирным жителям безопасно покинуть Мариуполь, Харьков и Сумы», — написал Гутерреш в своём Twitter-аккаунте.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.

По предварительным данным, погибли двое гражданских, ещё четверо ранены.

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