Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить гуманитарные коридоры в ряде украинских городов
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«Необходимо установить прекращение огня на Украине, чтобы позволить мирным жителям безопасно покинуть Мариуполь, Харьков и Сумы», — написал Гутерреш в своём Twitter-аккаунте.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска.
По предварительным данным, погибли двое гражданских, ещё четверо ранены.