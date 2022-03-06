Народная милиция ДНР: боевики «Азова» расстреляли колонну граждан на выходе из Мариуполя

Народная милиция ДНР заявила, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска. По предварительным данным, погибли двое гражданских, ещё четверо ранены.

«Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона «Азов» была расстреляна колонна мирных граждан», — сообщила Народная милиция.

Как заявили в республике, этот случай в очередной раз доказывает, что украинская армия «целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны».

«Совершенные военные преступления не имеют срока давности», — напомнили там.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.