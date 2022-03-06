Народная милиция ДНР: боевики «Азова» расстреляли колонну граждан на выходе из Мариуполя

Короткая ссылка
Народная милиция ДНР заявила, что боевики из нацбатальона «Азов» расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору в направлении Новоазовска. По предварительным данным, погибли двое гражданских, ещё четверо ранены.
Народная милиция ДНР: боевики «Азова» расстреляли колонну граждан на выходе из Мариуполя
  • © РИА Новости / Иван Родионов

«Сегодня при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона «Азов» была расстреляна колонна мирных граждан», — сообщила Народная милиция.

Как заявили в республике, этот случай в очередной раз доказывает, что украинская армия «целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны».

«Совершенные военные преступления не имеют срока давности», — напомнили там.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить