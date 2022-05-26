Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic прокомментировал ситуацию в Сирии. По его словам, в этой стране в основном остаются задачи обеспечения стабильности и безопасности.
Лавров прокомментировал ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Он отметил, что численность российских военных «на земле» в Сирии определяется конкретными задачами, которые группировка войск России там решает.

«Ясно, что там практически уже не остаётся военных задач. Там остаются задачи обеспечения стабильности и безопасности. Ну а из военных задач, непосредственно которые решает сирийская армия при нашей поддержке, это Идлиб, где террористическая угроза никуда не исчезла, она сохранилась», — заявил Лавров.

По его словам, турецкая сторона заявляет, что старается выполнять договорённости, достигнутые президентами России и Турции несколько лет назад.

«Дело, как мы все видим, идёт туго. Поэтому эта задача остаётся на повестке дня. Но в последнее время благодаря принятым мерам и по линии нашего контингента, и сирийских вооружённых сил провокаций изнутри Идлиба по позициям сирийской армии и по нашим базам в Сирии мы не наблюдаем», — сказал Лавров.

В марте Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировому сообществу необходимо сделать всё возможное для достижения урегулирования в Сирии.

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