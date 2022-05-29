Эрдоган: Турция не одобрит вступление поддерживающих террористов стран в НАТО
- AP
«Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» странам, поддерживающим терроризм, вступать в НАТО», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.
По его словам, встречи турецкой делегации с представителями из Финляндии и Швеции прошли не на ожидаемом уровне.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.
Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.