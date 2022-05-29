Эрдоган: Турция не одобрит вступление поддерживающих террористов стран в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, пока он является президентом, Анкара не поддержит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм.
Эрдоган: Турция не одобрит вступление поддерживающих террористов стран в НАТО
  • AP

«Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» странам, поддерживающим терроризм, вступать в НАТО», — приводит слова Эрдогана издание Yeni Safak.

По его словам, встречи турецкой делегации с представителями из Финляндии и Швеции прошли не на ожидаемом уровне.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими. 

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