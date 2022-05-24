Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции перед их включением в НАТО

Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает газета Hürriyet.

Как уточнил министр, требования Анкары коснутся поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими, а также снятия эмбарго на поставки вооружений.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ранее сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.

Как заявил Эрдган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.