Турция желает получить письменные гарантии от Финляндии и Швеции перед их включением в НАТО
- AP
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Об этом сообщает газета Hürriyet.
Как уточнил министр, требования Анкары коснутся поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими, а также снятия эмбарго на поставки вооружений.
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ранее сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.
Как заявил Эрдган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку со стороны США и Европы.