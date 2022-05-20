Эрдоган: Турция продолжит борьбу с террористами, которых скрывает у себя Запад

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдган заявил, что Турция продолжит борьбу с «Рабочей партией Курдистана» и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку США и Европы.
Эрдоган: Турция продолжит борьбу с террористами, которых скрывает у себя Запад
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

С таким заявлением он выступил перед журналистами после пятничной молитвы.

«В США и во многих странах Европы — в Германии, Нидерландах, Франции и Финляндии — террористические организации проводят всевозможные демонстрации. Правительства этих стран оказывают им всяческую поддержку. Мы продолжаем бороться с ними в Турции, а также в Кандиле (регион в Ираке. — RT)», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий президент подчеркнул, что Запад до сих пор скрывает у себя людей, подозреваемых Анкарой в терроризме.

«Хотя мы просим выдать их нам, но они не выдают. Мы будем продолжать делать то, что необходимо», — подытожил Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии.

По его словам, представители «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

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