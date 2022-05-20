В Анкаре заявили, что Швеция снабжала атаковавших Турцию террористов оружием

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что Швеция снабжала оружием террористов, которые совершали теракты на турецкой территории.

Такое заявление сделал глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

Отвечая на слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде о том, что Стокгольм признаёт Рабочую партию Курдистана террористической организацией, он обвинил её во лжи.

«Это дезинформация во имя борьбы с дезинформацией. Швеция не предпринимает никаких усилий, чтобы остановить продолжающуюся пропаганду, сбор средств и вербовку РПК. Швеция также вооружала террористов, совершавших теракты, в частности со смертниками, в Турции», — сказал Алтун в Twitter.

Он обратился к Линде со словами «Честность — это лучшая политика. Вы смотрите нам в глаза и продолжаете лгать».

Как заявил Эрдган, Турция продолжит борьбу с Рабочей партией Курдистана и её ответвлениями, несмотря на оказываемую им поддержку США и Европы.

В МИД Турции отмечали, что турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за поддержки некоторыми членами НАТО РПК.