В МИД Турции заявили, что стратегия НАТО должна включать меры по борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что новая стратегия Североатлантического союза должна включать в себя шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма.

AP

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