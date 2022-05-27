В МИД Турции заявили, что стратегия НАТО должна включать меры по борьбе с терроризмом

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что новая стратегия Североатлантического союза должна включать в себя шаги по борьбе с любыми проявлениями терроризма.
В МИД Турции заявили, что стратегия НАТО должна включать меры по борьбе с терроризмом
  • AP
  • © Arnulfo Franco

Об этом сообщает ТАСС. 

«На предстоящем саммите альянса будут приняты важные решения», — подчеркнул глава МИД Турции во время пресс-конференции в Анкаре.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими. 

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