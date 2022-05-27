В МИД Турции заявили, что стратегия НАТО должна включать меры по борьбе с терроризмом
- AP
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Об этом сообщает ТАСС.
«На предстоящем саммите альянса будут приняты важные решения», — подчеркнул глава МИД Турции во время пресс-конференции в Анкаре.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что Турция запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.
Требования Анкары предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.