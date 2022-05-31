«У альянса нет альтернатив»: как Турция продолжает блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не изменит своей позиции по вопросу присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, пока они не выполнят требований Анкары, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пояснил, что Стокгольм и Хельсинки должны поддерживать антитеррористические действия Турции и отменить оружейное эмбарго в отношении Анкары. Ранее турецкие власти неоднократно подчёркивали, что Финляндия и Швеция не вступят в НАТО, пока не откажутся от поддержки курдских организаций, которые турецкая сторона считает террористическими. Эксперты отмечают, что Эрдоган повышает ставки, зная, насколько важно сейчас для НАТО включение этих стран в ряды членов военного блока.

Турция не изменит своей позиции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО до тех пор, пока эти страны не выполнят выдвигаемые к ним Анкарой требования в части борьбы с терроризмом. Эту позицию президент Реджеп Тайип Эрдоган изложил в статье для издания The Economist.

«Турция хочет, чтобы страны-кандидаты пресекли деятельность всех террористических организаций (на своих территориях. — RT) и экстрадировали их членов. Мы предоставили явные доказательства властям этих стран и ждали от них действий. Также Турция хочет, чтобы эти государства поддерживали антитеррористические операции, проводимые членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех членов альянса, и перед тем, как вступить в него, страны-кандидаты должны осознать эту реальность. Пока они не сделают необходимые шаги, Турция не изменит своей позиции по данному вопросу», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжает настаивать на том, что принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сопряжено с рисками как для безопасности Турции, так и для будущего всей организации. При этом Эрдоган заявил, что партнёры, которые вспоминают о Турции только в кризисных ситуациях, допускают ошибочные суждения о том, что долгосрочная стабильность может быть достигнута без участия Анкары.

Помимо того что Финляндия и Швеция никак не препятствуют деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК, турецкие власти считают эту организацию террористической) на своей территории, Стокгольм ввёл эмбарго по экспорту вооружений в отношении Турции, напомнил Эрдоган. Всё это не соответствует духу военного партнёрства между странами под эгидой НАТО, подчеркнул политик.

«Демонстрируемое Швецией и Финляндией непоколебимое желание вступить в альянс обернулось добавлением ненужного пункта в повестку дня НАТО», — подчеркнул президент Турции.

Конфликт интересов

Напомним, Финляндия и Швеция заявили о своём намерении присоединиться к НАТО на фоне специальной операции РФ на Украине. Заявки на вступление в альянс Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая.

Однако Турция выступила против принятия этих стран в военный блок. Принципиальный вопрос для Анкары — поддержка РПК, которую, по мнению турецкой стороны, осуществляют Финляндия и Швеция. Вскоре после подачи заявок Эрдоган заявил, что Турция довела до своих партнёров принципиальное несогласие с членством Стокгольма и Хельсинки в альянсе и будет решительно проводить свою политику в этом же ключе.

Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Анкара желает получить от стран-кандидатов письменные гарантии по разрешению возникших противоречий. Он подтвердил, что речь идёт о поддержке Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими, а также о снятии эмбарго на поставки вооружений.

После того как финская и шведская делегации на минувшей неделе приняли участие в переговорах по этому вопросу в Анкаре, главный советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что вступление этих стран в НАТО невозможно без удовлетворения требований Турции. Он добавил, что эта позиция была донесена до представителей Стокгольма и Хельсинки.

В свою очередь, Эрдоган, комментируя переговоры с делегациями Швеции и Финляндии, назвал их неудовлетворительными и упрекнул эти страны в неискренности. Кроме того, политик заверил, что, пока он занимает президентский пост, Анкара не допустит вступления в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Kenzo Tribouillard

В Швеции отвергали выдвинутые Турцией обвинения. Глава МИД королевства Анн Линде заявила, что Стокгольм признал РПК террористической организацией ещё в 1984 году. Однако глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в ответ обвинил её в дезинформации.

«Швеция не прикладывает никаких усилий, чтобы остановить продолжающиеся (на её территории. — RT) пропаганду, сбор средств и вербовку РПК. Кроме того, Швеция вооружала террористов, которые в числе прочих атак устраивали в Турции взрывы смертников», — заявил Алтун в Twitter.

Принципиальная позиция

Тем временем генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в блок, если не выполнят требований Турции. «Когда союзник указывает на проблему, её необходимо решить. Так делалось всегда», — подчеркнул функционер.

Он напомнил о разногласиях между Грецией и Северной Македонией, из-за которых Афины более десяти лет накладывали вето на вступление последней в НАТО.

Комментируя ситуацию, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что Анкара занимает последовательную позицию в отношении Швеции и Финляндии и будет продолжать её придерживаться.

«Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия закрыли представительства РПК и не имели с ней политических контактов. Это требование, как считает Эрдоган, носит достаточно логичный характер. Естественно, что Швеция и Финляндия не хотят ему подчиняться, так как это унизительно в политическом плане», — подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что Турция хочет показать и напомнить своим европейским союзникам, что она является одной из ведущих сил в военном блоке.

«Если НАТО не может сейчас обойтись без Турции, естественно, что Анкара будет выставлять ему условия. У альянса нет альтернатив на своём южном фланге, поэтому он вынужден прислушиваться к мнению Турции. Так что эти требования Швеции и Финляндии придётся выполнить, возможно, при условии получения какой-либо негласной компенсации со стороны США», — отметил политолог.

Также по теме «Проявление лояльности»: к каким геополитическим последствиям может привести вступление Финляндии в НАТО Отказ Хельсинки от политики военного нейтралитета может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, заявил президент РФ...

Ещё одним принципиальным вопросом для администрации Эрдогана остаётся поддержка другими странами организации «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, подчеркнул политолог Александр Асафов. Напомним, Эрдоган обвинил Гюлена и его сторонников в организации неудавшегося путча в 2016 году. Политолог добавил, что, выдвигая требования к Стокгольму и Хельсинки, турецкий лидер укрепляет свои позиции как в НАТО, так и внутри страны.

«Учитывая, что через год Эрдогана и его партию ожидают новые выборы, безусловно, для него любые вопросы, связанные с курдами и гюленистами, являются принципиальными. Он не может закрыть глаза на то, что, в частности, в шведском парламенте есть политики, которые открыто поддерживают РПК и продвигают антитурецкие позиции, которые привели к эмбарго (по экспорту вооружений. — RT) со стороны Европы», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, Эрдоган понимает, как для НАТО сейчас важно включение Финляндии и Швеции в свои ряды, и поэтому повышает ставки.

«Насущность расширения НАТО обусловлена прежде всего антироссийским контекстом. Эрдоган понимает, насколько важно для альянса закрепить членство Стокгольма и Хельсинки хотя бы на уровне заявок до летнего саммита в Мадриде. Поэтому он рассчитывает на то, что до саммита НАТО его условия будут в том или ином виде приняты. Однако будут ли они выполнены — это большой вопрос, учитывая полный список требований Анкары, в который входит и экстрадиция отдельных лиц. Сейчас возможны любые варианты развития ситуации», — заключил политолог.