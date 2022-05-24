Глава правительства Испании подтвердил участие Швеции и Финляндии в саммите НАТО
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Как сообщает ТАСС, Санчес ответил на вопрос о присутствии упомянутых стран на встрече в Мадриде утвердительно.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии.
По его словам, представители Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».
Британский премьер-министр Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с Эрдоганом призвал его решить проблемы с Финляндией и Швецией до саммита НАТО.