Глава правительства Испании подтвердил участие Швеции и Финляндии в саммите НАТО

Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО на уровне глав стран и правительств, который состоится в июне в Мадриде, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

Как сообщает ТАСС, Санчес ответил на вопрос о присутствии упомянутых стран на встрече в Мадриде утвердительно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии.

По его словам, представители Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

Британский премьер-министр Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с Эрдоганом призвал его решить проблемы с Финляндией и Швецией до саммита НАТО.