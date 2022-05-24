Глава правительства Испании подтвердил участие Швеции и Финляндии в саммите НАТО

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Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО на уровне глав стран и правительств, который состоится в июне в Мадриде, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.
Глава правительства Испании подтвердил участие Швеции и Финляндии в саммите НАТО
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Как сообщает ТАСС, Санчес ответил на вопрос о присутствии упомянутых стран на встрече в Мадриде утвердительно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии.

По его словам, представители Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

Британский премьер-министр Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с Эрдоганом призвал его решить проблемы с Финляндией и Швецией до саммита НАТО.

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