Джонсон призвал Эрдогана решить проблемы с Финляндией и Швецией до саммита НАТО

Британский премьер-министр Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его решить проблемы с Финляндией и Швецией до саммита НАТО.

«Он (Джонсон. — RT) призвал президента Эрдогана сотрудничать со шведскими, финскими и натовскими коллегами для решения любых проблем в преддверии саммита в Мадриде в следующем месяце», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании.

Джонсон добавил, что Соединённое Королевство готово оказать в этом посильную поддержку.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии.

По его словам, представители «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».

Кроме того, член турецкого президентского совета по вопросам внешней политики и безопасности Исмаил Сафи в эфире телеканала Habertürk назвал лицемерной проводимую в отношении Анкары политику Швеции и Финляндии.