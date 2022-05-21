Джонсон призвал Эрдогана решить проблемы с Финляндией и Швецией до саммита НАТО
«Он (Джонсон. — RT) призвал президента Эрдогана сотрудничать со шведскими, финскими и натовскими коллегами для решения любых проблем в преддверии саммита в Мадриде в следующем месяце», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании.
Джонсон добавил, что Соединённое Королевство готово оказать в этом посильную поддержку.
Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара проинформировала страны НАТО о своём намерении сказать нет членству Швеции и Финляндии.
По его словам, представители «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией, «действуют в этих скандинавских странах».
Кроме того, член турецкого президентского совета по вопросам внешней политики и безопасности Исмаил Сафи в эфире телеканала Habertürk назвал лицемерной проводимую в отношении Анкары политику Швеции и Финляндии.